Столичным СК заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 6 июня в салоне автобуса. Пассажирка была остановлена сотрудницей ГКУ "Организатор перевозок" для проверки оплаты проезда. Однако злоумышленница применила насилие в отношение представителя власти, чтобы избежать административной ответственности.
В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сообщается, что задержанная является гражданкой Узбекистана. Кроме того, фигурантка находилась на территории Москвы в нарушение миграционного законодательства.
Ранее мы сообщали, что на Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками.
Видео: Telegram / Столичный СК
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