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Столичным СК заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти

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В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Столичным СК заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 6 июня в салоне автобуса. Пассажирка была остановлена сотрудницей ГКУ "Организатор перевозок" для проверки оплаты проезда. Однако злоумышленница применила насилие в отношение представителя власти, чтобы избежать административной ответственности.

В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сообщается, что задержанная является гражданкой Узбекистана. Кроме того, фигурантка находилась на территории Москвы в нарушение миграционного законодательства.

Ранее мы сообщали, что на Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками.

Видео: Telegram / Столичный СК

Теги: арест, девушка, москва, насилие в отношении представителя власти, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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