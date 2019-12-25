Петербуржца оштрафовали на 5 тысяч рублей за избиение женщины-полицейского

Он нанес сотруднику полиции не менее двух ударов.

Петербуржца оштрафовали за то, что он несколько раз ударил женщину-полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый Павлов находился на трамвайных путях на Литейном проспекте в нетрезвом состоянии 25-го мая 2021-го года. Сотрудница полиции попросила его проследовать в отдел полиции для составления протокола, но мужчина решил ответить агрессией. Он не менее 1 раза ударил ее ногой в область грудной клетки, а также нанес удар по коленному суставу.

Павлов признал свою вину и раскаялся. Он страдает хроническим заболеванием, имеет инвалидность II группы, обеспечивает семью. Суд наказал обидчку штраф в 5000 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу, избившему двух сотрудников полиции на зимнем митинге в поддержку Алексея Навального, дали 4,5 года колонии.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV