Что произошло в Петербурге 21 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 21 января.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 21 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Беглов рассказал о проводимых реформах.

На встрече с руководителями театров и концертных фирм губернатор заявил, что намерен отдавать долги городу, что "не берет "на лапу" и не является трусом. Беглов подчеркнул, что не боится проводить реформы и будет доводить их до конца. Грядущую транспортную реформу губернатор назвал заботой о жителях.

В Кировском районе сгорел троллейбус.

Пожар случился утром на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Троллейбус потушили за десять минут, однако он успел выгореть по всей площади. Пострадавших не оказалось, причина возгорания пока неизвестна.

Комтранс Петербурга не рассматривает вопрос платного въезда в центр города.

Накануне глава ЗакСа Александр Бельский заявил, что в центре города могут ввести платный въезд для автомобилей. В комтрансе это заявление опровергли и сказали, что пока такой вопрос не рассматривается. Комитет занимается организацией платных парковочных мест: в 2023 году в трех районах города появится еще 30 тысяч автомест.

Петербуржец бросил в кассира банку сметаны из-за просьбы надеть маску.

Инцидент произошел вечером 19 января в супермаркете на Ярославском проспекте. На записи, попавшей на камеры видеонаблюдения, покупатель выкладывает продукты на ленту, но в один момент хватает банку сметаны и разбивает ее о лицо кассира. Как выяснилось, сотрудник магазина отказался обслуживать покупателя без маски, а тот взбесился. Пострадавший отделался ссадинами и решил не обращаться в полицию.

Умер автор песен Пугачевой, поэт Анатолий Найман.

Поэту было 85 лет, он скончался после обширного инсульта – Найману стало плохо на выступлении с докладом в ВШЭ. Найман был переводчиком, литературным секретарем Анны Ахматовой, автором песен детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.

Недовольный клиент автосервиса открыл стрельбу около Хасанского рынка.

77-летний мужчина выстрелил в руку работника сервиса утром. Как выяснилось, пенсионер осталася недоволен качеством ремонта своей машины и взялся за оружие. Хулигана задержали и доставили в полицию, пострадавшему оказались медпомощь.

Ремонт Дизельного проезда планируют начать летом 2022 года.

Ответа от КРТИ добились жители Московского района. Сейчас ведутся работы по проведению конкурсных процедур, строительные работы стартуют в мае-июне 2022 года, а закончатся в 2023 году. Дизельный проезд часто подтопляет во время летних ливней, в ходе работ дорогу расширят до четырех полос и заменят под ней инженерные коммуникации.

Коллаж: Piter.TV

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