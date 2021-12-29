Петербуржец бросил в кассира банку сметаны из-за просьбы надеть маску

Инцидент попал на видео.

Очередной конфликт из-за маски произошел в одном из магазинов Петербурга. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

Инцидент произошел около 17 часов 19 января в супермаркете на Ярославском проспекте. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как покупатель выкладывает продукты из тележки на ленту. Кассир отказался его обслуживать, пока тот не наденет маску. Эта просьба так взбесила мужчину, что он взял банку сметаны и бросил ее в лицо кассиру. От сильного удара упаковка повредилась, и все содержимое вылилось прямо на кассира.

Безмасочник успел покинуть место происшествия до прибытия полиции. Пострадавший отделался ссадинами и решил не писать заявление.

Ранее мы писали, что в Петербурге конфликт между женщинами в детском саду дошел до суда.

Видео: "Мегаполис"