В Петербурге конфликт между женщинами в детском саду дошел до суда

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению петербурженки о защите ее чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что в ноябре прошлого года в одном из районных детских садов между родителями произошла словесная перепалка. В ходе конфликта одна из женщин оскорбила петербурженку.
В результате проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Материалы дела переданы в суд.
Ранее мы писали, что оренбуржец устроил поножовщину у хостела на Загородном проспекте.
Фото: Piter.TV
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