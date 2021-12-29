В Петербурге конфликт между женщинами в детском саду дошел до суда

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление женщины.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению петербурженки о защите ее чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года в одном из районных детских садов между родителями произошла словесная перепалка. В ходе конфликта одна из женщин оскорбила петербурженку.

В результате проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Материалы дела переданы в суд.

Ранее мы писали, что оренбуржец устроил поножовщину у хостела на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV