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В Петербурге конфликт между женщинами в детском саду дошел до суда
Сегодня, 16:26
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В Петербурге конфликт между женщинами в детском саду дошел до суда

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Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление женщины.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению петербурженки о защите ее чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Выяснилось, что в ноябре прошлого года в одном из районных детских садов между родителями произошла словесная перепалка. В ходе конфликта одна из женщин оскорбила петербурженку. 

В результате проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Материалы дела переданы в суд. 

Ранее мы писали, что оренбуржец устроил поножовщину у хостела на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: детский сад, конфликт, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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