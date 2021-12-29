Ремонт Дизельного проезда планируют начать летом 2022 года

Дорогу расширяет до четырех полос.

Стало известно, когда может начаться капитальный ремонт Дизельного проезда. Ответ от комитета по развитию транспортной инфраструктуры получили участники группы "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" в "ВКонтакте".

На данный момент ведутся работы по проведению конкурсных процедур. Строительно-монтажные работы собираются начать в мае-июне 2022 года. Работы должны завершиться в 2021 году.

Напомним, проезд планируют расширить до четырёх полос, а также заменить асфальт, инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки. Дизельный проезд получил статус "местного курорта". Дело в том, что в летний период там часто происходят подтопления.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб