Комтранс Петербурга не рассматривает вопрос платного въезда в центр города

Ранее председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что для уменьшения количества машин, въезд в центр Петербурга может стать платным.

В начале текущей недели в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что в Петербурге могут сделать платный въезд в центр города для автомобилей. Однако, как стало известно Piter.tv, в Комитете по транспорту на текущий момент "вопрос введения платы за въезд автомобилей в центральную часть города не рассматривается".



Также было отмечено, что со стороны Комитета принимаются меры по организации платных парковочных мест.

Зона платной парковки – социальный проект, цель которого заключается в регулировании транспортных потоков в центр города, обеспечении приоритета общественному транспорту и упорядочении парковочного пространства. Комитет по транспорту Петербурга

Планируется, что в 2023 году чуть более 30 тысяч новых платных парковочных мест появятся в Петроградском и Василеостровском районах, на Крестовском острове.

Переход к новой модели транспортного обслуживания приведёт к тому, что пассажирские перевозки станут более комфортными и безопасными. Комитет по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о платной парковке в центре Петербурга: стоимость, правила и новые зоны.

Фото: Piter.tv