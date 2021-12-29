Въезд в центр Петербурге может стать платным

Это касается поездок на личном автомобиле.

В Петербурге могут сделать платный въезд в центр города для автомобилей. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

Он пояснил, что власти города занимаются реформой транспорта, чтобы, в том числе разгрузить город, в частности центр. Именно в центре города много пробок и проблема с парковками. Последнюю проблему решили введением зон платной парковки. Предполагается, что для уменьшения количества машин, въезд в центр также может стать платным.

Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Александр Бельский, председатель ЗакСа

Когда планируется ввести это изменение, глава парламента не рассказал.

Фото: Piter.tv