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Въезд в центр Петербурге может стать платным
Сегодня, 13:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Въезд в центр Петербурге может стать платным

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Это касается поездок на личном автомобиле.

В Петербурге могут сделать платный въезд в центр города для автомобилей. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

Он пояснил, что власти города занимаются реформой транспорта, чтобы, в том числе разгрузить город, в частности центр. Именно в центре города много пробок и проблема с парковками. Последнюю проблему решили введением зон платной парковки. Предполагается, что для уменьшения количества машин, въезд в центр также может стать платным.

Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля.

Александр Бельский, председатель ЗакСа

Когда планируется ввести это изменение, глава парламента не рассказал.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бельский, закс, центр спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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