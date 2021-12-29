"Я не трус, и я не беру на лапу": Беглов рассказал о проводимых реформах

Глава города напомнил о транспортной реформе, которая является заботой о жителях, в том числе, о пожилых петербуржцах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с руководителями театров и концертных организаций рассказал о проводимых реформах. Он решительно заявил, что пришел для того, чтобы отдать долги городу.

Ко мне не прилипнут две вещи – я не трус, и я не беру "на лапу". Это знает каждый. Я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить и доведу до конца. Отметил градоначальник

В частности, Беглов напомнил о транспортной реформе, которая является заботой о жителях, в том числе о пожилых петербуржцах. Он заявил, что в Северной столице давно действует Единая карта петербуржца, однако в частном транспорте ее не принимают.

Когда все маршрутки станут государственными, перевозчик будет отвечать за чистоту транспорта и за расписание. Не приехал вовремя – заплатил штраф. Заявил губернатор

Также Беглов рассказал о мусорной реформе, напомнив, что ранее Петербург тратил миллионы за расчистку свалок. Часто они появлялись в лесах и на полях в Ленобласти. Сегодня в городе и 47-м регионе действует Единый мусорный оператор, в ближайшее время появятся современные заводы по переработке мусора.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов