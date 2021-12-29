К 2024 году в Петербурге и Ленобласти построят пять заводов по переработке мусора

Два предприятия разместятся в городе, еще три – в области.

В Петербурге и Ленобласти планируют построить пять современных комплексов по обращению с отходами. Два предприятия разместятся в городе, еще три – в области. Об этом заявил зампредседателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Казаков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

К разработке единой концепции по обращению с отходами подключился "Невский экологический оператор". В частности, завод по переработке мусора появится на территории завода МПБО на Волхонском шоссе. Еще одно предприятие построят на севере города. В Ленобласти специалисты рассматривают локации в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Заводы планируется построить к 2024 году.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут вернуть деньги за несвоевременный вывоз мусора.

Фото: Piter.TV