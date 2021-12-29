Петербуржцы смогут вернуть деньги за несвоевременный вывоз мусора

Отныне вывоз мусора – услуга коммунальная, а не жилищная.

Петербуржцы смогут вернуть деньги за услугу вывоза мусора, если она была оказана некачественно или с нарушениями. Об этом 19 января на пресс-конференции в ТАСС рассказала советник председателя комитета по тарифам Петербурга Ирина Бугославская.

Правила предусматривают возможность возврата денежных средств, если услуга оказана некачественно. Это приложение №1, 354 постановления. То есть, если в течение трех дней мусор в зимний период не вывозится, то это уже нарушение, связанное с предоставлением качественной услуги. Необходимо составить акт и на его основе потребовать возврат. Ирина Бугославская, советник председателя комитета по тарифам Петербурга

Генеральный директор ВЦКП "Жилищное хозяйство" Василий Федотов напомнил, что отныне вывоз мусора – услуга коммунальная, а не жилищная. В связи с чем возможен перерасчет.

Ответственность за вывоз отходов в городе лежит на компании "Невский экологический оператор", которая с 1 января получила право оказывать коммунальные услуги. Однако уже в праздники петербуржцы массово жаловались на невывезенный мусор в ряде районов. Чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах. Смольный пообещал наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января.

Фото: Piter.TV