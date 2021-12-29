Смольный пообещал наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января

"НЭО" приобретет дополнительно десятки мусоровозов.

В Законодательном собрании обсудили ситуацию с вывозом мусора в Петербурге. Больше всего обращений поступало от жителей Выборгского, Приморского, Калининского и Невского районов, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Заместитель главы комитета по природопользованию Иван Казаков сказал о том, что среди причин задержки вывоза отходов — смена подрядчиков, а, значит, и смена авторпарка, контейнеров, изменение логистических цепочек. Кроме того, начало работы пришлось на новогодние праздники, когда мусора особенно много. Некоторые контейнерные площадки оказались закрыты или перекрыт к ним доступ.

В ближайшее время "Невский экологический оператор" и подрядчики дополнительно закупят мусоровозы, они прибудут в город уже в ближайшее время. В целом проблему собираются решить до конца января.

По словам вице-губернатора Валерия Пикалева, основной причиной является нехватка транспорта.

Фото: Piter.TV