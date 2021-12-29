Недовольный клиент автосервиса открыл стрельбу около Хасанского рынка

77-летнего хулигана задержали.

Пожилой клиент автосервиса выстрел в руку работнику около Хасанского рынка. Стрелка уже задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 21 января около 10:20. Как установили полицейские, злоумышленником оказался 77-летний гражданин. Он остался недоволен качеством ремонта и выстрелил из травматического пистолета. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. 59-летнему пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Ранее Piter.TV писал о том, что полиция разыскивает злоумышленника, который выстрелил в собаку в Ленобласти.

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