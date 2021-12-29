Полиция разыскивает злоумышленника, который выстрелил в собаку в Ленобласти

Полиция разыскивает злоумышленника, который выстрелил в собаку в СНТ "Маяк". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 23:00 20 января в полицию обратилась 64-летняя женщина, которая сообщила о стрельбе с СНТ "Маяк".

На месте происшествия полицейские обнаружили труп собаки с ранением в области шеи. По словам очевидцев, стрелявший скрылся на автомобиле. Злоумышленник разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приозерске доберман растерзал лицо мужчине.

Фото: Piter.tv