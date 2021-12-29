В Приозерске доберман растерзал лицо мужчине

Хозяин собаки забрал ее и уехал с места происшествия.

Собака набросилась на мужчину в Ленобласти, ему понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне, 20 января, около 15:50 возле магазина в Приозерске доберман напал на мужчину 40 лет.

Пострадавший получил раны лица, ему потребовалась медицинская помощь. Хозяин забрал собаку и уехал на автомобиле. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце 2021 года полиция начала проверку инцидента с собакой, которая укусила ребенка на Тореза.

Фото: pexels