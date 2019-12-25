Полиция начала проверку инцидента с собакой, которая укусила ребенка на Тореза

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность владельца животного.

Полиция Петербурга начала проверку инцидента с собакой, которая укусила ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

О происшествии Piter.tv писал ранее. Так, вчера днем в полицию поступила телефонограмма, в которой сообщили о госпитализации 11-летнего мальчика в удовлетворительном состоянии. Оказалось, в тот же день на горке у дома 106/2 по проспекту Тореза мальчика укусила собака.

Инцидентом заинтересовалась полиция. О личности владельца собаки пока ничего неизвестно.

Фото: Piter.tv