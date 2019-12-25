На Тореза собака укусила мальчика за щеку

Он был направлен в детскую больницу.

На проспекте Тореза собака укусила ребенка, ему с мамой пришлось обратиться за помощью медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

Одиннадцатилетний мальчик вместе с мамой обратился в больницу 29 декабря в 13:20. Со слов матери, на горке на проспекте Тореза неизвестная собака укусила ее сына.

У ребенка укушенная рана правой области правой щеки. Его направили в детскую городскую больницу.

Ранее девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове.

Фото: Piter.tv