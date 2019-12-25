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На Тореза собака укусила мальчика за щеку
Сегодня, 9:44
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На Тореза собака укусила мальчика за щеку

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Он был направлен в детскую больницу.

На проспекте Тореза собака укусила ребенка, ему с мамой пришлось обратиться за помощью медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

Одиннадцатилетний мальчик вместе с  мамой обратился в больницу 29 декабря в 13:20. Со слов матери, на горке на проспекте Тореза неизвестная собака укусила ее сына.

У ребенка укушенная рана правой области правой щеки. Его направили в детскую городскую больницу.

Ранее девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове.

Фото: Piter.tv

Теги: собака, тореза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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