Видео: в Кировском районе сгорел троллейбус

Огонь ликвидировали за 11 минут с момента вызова спасателей.

В Кировском районе утром 21 января сгорел троллейбус. Очевидец заснял происходящее на видео.

Транспортное средство загорелось на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. На ликвидацию огня потребовалось около 10 минут, однако троллейбус выгорел по всей площади. Сам корпус, судя по кадрам, сохранился. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV писал о том, что тракторный парк в Ленобласти горел этой ночью шесть часов и показал кадры с места.

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