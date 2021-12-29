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Видео: в Кировском районе сгорел троллейбус

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Огонь ликвидировали за 11 минут с момента вызова спасателей.

В Кировском районе утром 21 января сгорел троллейбус. Очевидец заснял происходящее на видео.

Транспортное средство загорелось на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. На ликвидацию огня потребовалось около 10 минут, однако троллейбус выгорел по всей площади. Сам корпус, судя по кадрам, сохранился. Сообщений о пострадавших не поступало. 

Ранее Piter.TV писал о том, что тракторный парк в Ленобласти горел этой ночью шесть часов и показал кадры с места. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Кузнецов 

Теги: общественный транспорт, пожар, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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