Тракторный парк в Ленобласти горел этой ночью шесть часов

Тушением занимались 16 спасателей, они задействовали четыре единицы техники.

В ночь на пятницу в Волосовском районе Ленобласти, недалеко от поселка загорелся тракторный парк. Пожарные в течение шести часов занимались тушением горящего здания.

В пресс-службе ГУ сообщили, что общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 21:50, в 04:00 пожар был ликвидирован.

Тушением занимались 16 спасателей, они задействовали четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 20 января на улице Варвары Петровой сгорели два гаража.

Видео: ВКонтакте / Ночные ПСЫ 2.0