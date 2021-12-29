  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Варвары Петровой сгорели два гаража
Сегодня, 0:01
131
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На улице Варвары Петровой сгорели два гаража

0 0

Информации о пострадавших не поступало. 

В четверг, 20 января, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.        

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 23:20. На улице Варвары Петровой два гаража, размером 4х6 метров каждый, выгорели по всей площади. Информации о пострадавших не поступало. 

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спецмашины. В 23:41 удалось локализовать огонь. 

Ранее появилось видео, как на набережной Обводного канала полыхает Toyota.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гаражи, огонь, пожар, улица варвары петровой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии