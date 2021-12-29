На улице Варвары Петровой сгорели два гаража

Информации о пострадавших не поступало.

В четверг, 20 января, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 23:20. На улице Варвары Петровой два гаража, размером 4х6 метров каждый, выгорели по всей площади. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спецмашины. В 23:41 удалось локализовать огонь.

Ранее появилось видео, как на набережной Обводного канала полыхает Toyota.

Фото: Piter.tv

