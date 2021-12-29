Видео: на набережной Обводного канала полыхает Toyota

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных.

В Адмиралтейском районе Петербурге 19 января загорелась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На набережной Обводного канала у дома 128 начался пожар в автомобиле. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 17:54. По данным МЧС, в машине марки "Toyota" обгорел моторный отсек. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных и две спецмашины. В 18:10 пожар потушили.

Ранее рано утром на севере Петербурга в гараже сгорел грузовой подъемник. С возгоранием боролись девять спасателей.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Замулин / Алеся Рыбкина

