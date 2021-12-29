Рано утром на севере Петербурга в гараже сгорел грузовой подъемник

С возгоранием боролись девять спасателей.

Рано утром 19 января в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 05:40. На Верхней улице, 16, воспламенился гараж размером 20 на 50 метров. Внутри находился грузовой подъемник. Он полностью сгорел.

Пожар ликвидировали в 06:07. С огнем боролись девять спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.TV