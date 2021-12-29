Загоревшийся Ford Transit собрал пробку на Кубинской улице

В автомобиле сгорели сгораемые части.

В Московском районе сгорел микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На Кубинской улице, 21к1 в 15:23 загорелся автомобиль Ford Transit. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. В 15:59 пожар ликвидирован, в автомобиле сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

При этом, как рассказал читатель Piter.tv, в 16:08 на месте пожара до сих серьезная пробка. Дело в том, что автомобиль спасателей занял полосу для проезда вперед, а с крайней полосы другие участники движения поворачивают налево.

Видео: Piter.tv