В Липецкой области в ДТП с микроавтобусом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Инцидент произошел утром 26 декабря на 30-м километре автодороги "Липецк-Данков". В региональной Госавтоинспекции сообщали, что водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "ГАЗель NEXT".
В результате ДТП погибла водитель Datsun. Также сообщается о шести пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что пожар в Кировском районе тушат по повышенному рангу.
Видео: Госавтоинспекция Липецкой области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все