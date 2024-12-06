  1. Главная
Сегодня, 13:11
В Липецкой области в ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Также сообщается о шести пострадавших в результате аварии.

В Липецкой области в ДТП с микроавтобусом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел утром 26 декабря на 30-м километре автодороги "Липецк-Данков". В региональной Госавтоинспекции сообщали, что водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "ГАЗель NEXT".

В результате ДТП погибла водитель Datsun. Также сообщается о шести пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что пожар в Кировском районе тушат по повышенному рангу.

Видео: Госавтоинспекция Липецкой области

