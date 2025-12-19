Микроавтобус столкнулся с ограждением на КАД в Кронштадте

В Кронштадте на внешнем кольце КАД серебристый микроавтобус врезался в ограждение, есть пострадавший.

В Кронштадте на внешнем кольце КАД произошла авария с участием серебристого микроавтобуса. ДТП произошло 10 февраля около 18:00 на 127-м километре трассы. По предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек.

Свидетели сообщили, что микроавтобус врезался в ограждение и перевернулся. Авария затронула левый и правый ряды первого съезда на Кронштадт. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и ожидается прибытие бригады скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Причины столкновения выясняются, сотрудники дорожной инспекции проводят осмотр транспортного средства и места аварии.

Сервис "Яндекс.Карты" и телеграм-канал "Дорожный инспектор" сообщили о происшествии, отметив, что движение на участке может быть затруднено из-за ДТП.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти