Что произошло в Петербурге 1 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 1 июля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 1 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Самокатчицы жестко столкнулись на тротуаре Комендантского проспекта.

Девушки на электросамокатах не смогли разъехаться на свободном от людей тротуаре у дома №17/1. Удар был довольно сильным, одна из самокатчиц ударилась головой об асфальт. Обеих девушек госпитализировали.

Транспортная прокуратура начала проверку в Пулково из-за огромных очередей.

По информации СМИ и самих пассажиров, очереди образовались возле стоек регистрации. Прокуратура выясняет, соблюдаются ли права путешественников. Пресс-служба аэропорта предупреждала о большом пассажиропотоке на внутренних рейсах на прошлой неделе, людей просили по возможности проходить регистрацию онлайн.

Иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной около железнодорожного моста.

Авария произошла утром. Обстоятельства загадочного ДТП пока выясняются – в салоне BMW без номеров сработала подушка безопасности, но водителя к моменту приезда ДПС уже не было.

Бесплатно привиться от ковида можно будет и в частных клиниках Петербурга.

Как сообщили в комздраве, медицинское бизнес-сообщество обращалось к нему с просьбой тоже участвовать в прививочной кампании. Предполагается, что и прививка, и осмотр врача перед ней в клиниках будут бесплатными. Однако пока Минздрав не подписывает соглашение с частниками, закон о вакцинации рассматривают в Минюсте.

На улице Комсомола мужчина пострадал, защищая свою собаку от стаффордширских терьеров.

Крупные псы без намордников и поводков набросились на петербуржца, пока он гулял со своим питомцем вечером 30 июня. Хозяин стаффов не сразу смог остановить их и оттащить от пострадавшего мужчины, который отчаянно закрывал своим телом собственную собаку. Травмы все равно получили и петербуржец, и его питомец. По информации полиции, мужчина отказался обращаться за медпомощью и заявил, что не имеет претензий к хозяину бойцовских собак.

Петербуржцам стали доступны новые способы оплаты парковки.

Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ, поэтому теперь парковки можно оплатить с помощью банкоматов и мобильного приложения. По ссылке опубликованы подробные инструкции оплаты. При оплате через приложение Сбера комиссия составит 1% от суммы платежа, при оплате картой через банкомат – 1,2%, а наличными через банкомат – 3%. У банка ПСКБ комиссия при оплате через банкомат составит 2%. Без комиссии оплатить парковку можно через приложение "Парковки Санкт-Петербурга", официальный сайт парковочного пространства, паркомат или по СМС-сообщению на номер "2722".

В Петербурге заключили под стражу банду грабителей, похитивших девушку.

Дела о похищении человека, разбое и незаконном обороте оружия пока расследуется. Фигурантами стали семеро мужчин от 25 лет до 51 года, которые, по данным следствия, в течение двух лет нападали на петербуржцев. Злоумышленники грабили людей в нескольких районах Петербурга и в Ленобласти, а в марте этого года похитили девушку на Ординарной улице.

Фото: Piter.TV

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