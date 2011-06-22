Транспортная прокуратура начала проверку в Пулково из-за огромных очередей

Ранее пассажиров по возможности проходить регистрацию онлайн.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу проводит проверку после сообщений об очередях в аэропорту Пулково. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, очереди образовались у стоек регистрации. Прокуратура проверит, соблюдаются ли права пассажиров.

О том, что в Пулково большой пассажиропоток, прежде всего на внутренние рейсы, пресс-служба оператора предупреждала на прошлой неделе. В связи с этим пассажиров попросили по возможности проходить регистрацию онлайн.

Ранее Piter.TV узнал о том, что с начала 2021 года аэропорт обслужил 7,2 млн пассажиров.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково