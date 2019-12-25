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Аэропорт "Пулково" с начала 2021 года обслужил 7,2 млн пассажиров
Сегодня, 13:37
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Аэропорт "Пулково" с начала 2021 года обслужил 7,2 млн пассажиров

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За текущий год аэропорт обслужил на 76% пассажиров больше, чем в прошлом коронавирусном году.

В разговоре с Piter.tv пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора аэропорта "Пулково" – сообщила, что по данным на 30 июня, аэрогавань обслужила более 7,2 млн пассажиров с начала 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, "Пулково" удалось обслужить на 76% больше пассажиров.

По итогам с января по май 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 5,571 млн человек, сообщается в материалах на сайте Росавиации.

Накануне в комитете по транспорту сообщили, что к 2025 году в аэропорту появится новый пассажирский терминал, благодаря которому пропускная способность аэропорта увеличится до 40 млн пассажиров в год. 

Ранее мы писали, что Минкульт получил ставротеку с Богоматерью, брошенную испанцем в "Пулково".

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пулково
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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