Минкульт получил ставротеку с Богоматерью, брошенную испанцем в Пулково

Испанец оставил деревянную доску с нишами для икон и креста в городе почти 20 лет назад.

Во вторник, 29 июня, Министерство культуры получило ставротеку – специальную деревянную доску с нишами для икон и креста – которую почти два десятка лет назад испанец оставил в Петербурге.

Так, в сентябре 2004 года таможенники " Пулково" приняли ответственное хранение ставротеку с образом Богоматери и врезным крестом с распятием. Через десять лет, в мае 2014 года, владельцу направили уведомление: предмет нужно либо забрать , либо написать отказ от получения. В октябре того же года письмо до получателя дошло, но ставротека так и осталась лежать на своем месте.

В декабре прошлого года эксперты-искусствоведы, проведя исследования, выяснили, что ставротека является культурной ценностью. Вскоре суд признал имущество бесхозным, а предмет передали управлению Минкульта по СЗФО.

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Фото носит иллюстративный характер: gubarevan.livejournal.com