Голикова и Любимова проверили, как идет реставрация Александро-Невской Лавры

Специалисты изменят цветовую гамму, медальоны и живопись во внутреннем убранстве храма.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Петербург проверили, как идет реставрация Александро-Невской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

В основу проекта реставрации легли эскизы собора от 1862 года. Работы были согласованы с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Специалисты изменят цветовую гамму, медальоны и живопись во внутреннем убранстве храма.

Отметим, что в ансамбль Лавры входит 13 объектов. На всех завершены проектные работы, на шести уже начата реставрация.

Летом 2022 года министерство культуры заявило о готовности направить 966 млн рублей на реставрацию Троицкого собора Александро-Невской Лавры. Объект в составе Александро-Невской Лавры ждут реставрационные работы, которые затронут кровлю, кресты, ограждения, оконные и дверные проемы, и наружное освещение. Кроме того, в техзадании указано создание архитектурно-художественной подсветки собора.

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Фото: ВКонтакте / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра