ФАС и МВД проверяют госзакупки Минкульта после расследования журналистов из Петербурга

Серия подозрительных госзакупок "цифрового департамента" Минкультуры РФ стала темой журналистского расследования канала Piter.TV в ноябре 2020 года. В расследовании сообщалось о признаках сговора между представителями заказчика и группой аффилированных подрядчиков при выполнении работ по проекту "Артефакт". Сразу после выхода расследования деятельность департамента привлекла внимание ФАС и МВД, а профильный заместитель министра, курировавший "Артефакт", был уволен.

Управление по борьбе с картелями ФАС РФ проводит сбор и анализ информации о деятельности Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ. Это следует из ответа ведомства на запрос редакции канала Piter.TV. Соответствующий документ журналисты получили в начале 2021 года. Поводом для проверки стал материал "Культурный распил", вышедший на нашем портале в ноябре 2020-го.

Напомним, тогда внимание журналистов привлекла серия однотипных госконтрактов от одного и того же заказчика – подразделения МКРФ, курирующего цифровые проекты в сфере культуры. Речь шла о контрактах на подготовку онлайн-трансляций для портала "Культура.РФ", мультимедиа-гидов для платформы "Артефакт", сопровождение отдельных интернет-площадок. По оценке расследователей, каждый раз заказчик подключал к конкурсной процедуре компании-спойлеры, чтобы выбивать из торгов независимых игроков. При этом сами контракты по завышенной стоимости последовательно доставались "нужным подрядчикам". В расследовании приводился детальный разбор госзакупок в рамках проекта "Артефакт", на которые из бюджета было потрачено более 100 млн рублей. В частности, журналисты предположили, что значительную часть обязанностей подрядчика по факту выполняли обычные музейные работники. Расследование получило широкую огласку в социальных сетях – только на портале Pikabu материал заработал более 200 000 просмотров и 7500 "лайков". Соответствующие запросы по результатам расследования были направлены в ФАС России, СК РФ и Генпрокуратуру.

Ответ со стороны ФАС, по мнению журналистов, получился двояким. С одной стороны, ведомство не сочло доказательную базу расследования поводом для моментального возбуждения дела (контракт по "Артефакту" на тот момент был успешно выполнен и закрыт, что фактически исключало возможность пересмотра дела). С другой стороны, ФАС заинтересовался деятельностью "цифрового департамента" и анонсировал проведение собственной проверки.

"В настоящее время проводятся мероприятия с целью получения и анализа дополнительной информации, которая позволит сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях Министерства культуры РФ", - ответили в ФАС.

По состоянию на 10 марта 2021 года редакция не получила каких-либо подробностей о результатах проверки. Однако спустя 3 недели после решения ФАС о проведении проверки с поста заместителя министра был уволен куратор проекта "Артефакт" и шеф департамента информационного и цифрового развития МКРФ Максим Ксензов.

"В должности замминистра Ксензов курировал департаменты кинематографии и информационного и цифрового развития", - писали СМИ тогда.

В архивах Минкульта и государственных изданий можно найти многократные упоминания Ксензова в контексте продвижения проекта "Артефакт". Максим Ксензов неоднократно лично презентовал проект, который привлек внимание журналистов Piter.TV.

С некоторой задержкой сообщения о возможных правонарушениях со стороны инициаторов госзакупок дошли и до МВД РФ. Уже в феврале-марте канал Piter.TV получил сообщения о том, что силовики "устанавливают признаки преступления, подследственного органам СК РФ" в пределах установленной компетенции.

Несмотря на то, что сама редакция и ее представители более подробных писем и разъяснений от МВД РФ не получили, нам удалось зафиксировать "продвижение дела" в стенах УВД по ЦАО, Прокуроратуры СЗАО и СК РФ. Так, в начале марта 2021 года материалы по делу были направлены полковнику полиции А.Н. Щипкову "для принятия процессуального решения". К письму прилагались материалы проверки в объеме 1 тома. В адрес авторов жалобы поступило лишь уведомление о продвижении материалов.

Что касается самого Департамента информационного и цифрового развития, то в его стенах наблюдается временное затишье. С момента выхода расследования в ноябре 2020 года скомпрометированный заказчик не опубликовал ни одной госзакупки по проекту "Артефакт". До этого же подобные закупки проводились на регулярной основе по 2-3 раза в год. Сошла на нет и активность по проведению прямых трансляций для портала "КультураРФ", упомянутых в расследовании. Впрочем, вряд ли чиновники смогут отказаться от этих проектов: и "Артефакт", и "КультураРФ" являются частью нацпроекта "Культура" на ближайшие несколько лет. Более того, недавно на официальном сайте министерства было опубликовано приглашение к участию в конкурсе на создание мультимедиа-гидов для "Артефакта". Музеям предложили собрать и выслать в министерство описания, фотографии, научные статьи и тексты для аудиогидов по имеющимся экспонатам. Отметим, что текст обращения фактически подтверждает один из главных тезисов расследования: авторы материала утверждали, что именно музейные работники готовят контент для медиагидов, несмотря на то, что эта работа включена в оплату сторонних подрядчиков по госзакупке. Именно сбор данных, описанных в приглашении минкульта для учреждений культуры и составляет, по-сути, основу закупки по "Артефакту".

Наша редакция будет следить за развитием ситуации. На данный момент в стенах Минкульта продолжается внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ. По официальным данным, одной из причин для ее запуска стали как раз вопросы правоохранителей к чистоте проведения госзакупок в стенах министерства.

Мы выражаем надежду на объективное и независимое расследование фактов, изложенных нами в материале "Культурный распил: подозрительные госзакупки департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ".

