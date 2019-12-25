В Пулково попросили пассажиров по возможности регистрироваться на рейсы онлайн

Время пребывания пассажиров в аэропорту в этом случае сократится.

В пресс-службе оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" попросили пассажиров приезжать в петербургский аэропорт заранее, а также при возможности проходить регистрацию онлайн. Сообщение об этом появилось в группе Пулково в "ВКонтакте".

Это связано с тем, что объем пассажиропотока в период летних отпусков на внутренние рейсы возрос. При прохождении регистрации онлайн время прохождения "предполетных формательностей" сократится, вам не нужно будет стоять в очереди у стройки регистрации.



Распечатать посадочный талон можно в киосках саморегистрации авиакомпаний и на специальных стойках печати посадочных по QR-коду. Сдать багаж можно на специальной стойке.

Напомним, с 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией.

Фото: Piter.TV