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В Пулково попросили пассажиров по возможности регистрироваться на рейсы онлайн
Сегодня, 11:37
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В Пулково попросили пассажиров по возможности регистрироваться на рейсы онлайн

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Время пребывания пассажиров в аэропорту в этом случае сократится.

В пресс-службе оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" попросили пассажиров приезжать в петербургский аэропорт заранее, а также при возможности проходить регистрацию онлайн. Сообщение об этом появилось в группе Пулково в "ВКонтакте".

Это связано с тем, что объем пассажиропотока в период летних отпусков на внутренние рейсы возрос. При прохождении регистрации онлайн время прохождения "предполетных формательностей" сократится, вам не нужно будет стоять в очереди у стройки регистрации. 

Распечатать посадочный талон можно в киосках саморегистрации авиакомпаний и на специальных стойках печати посадочных по QR-коду. Сдать багаж можно на специальной стойке. 

Напомним, с 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. 

Фото: Piter.TV

Теги: перелет, пулково, регистрация на рейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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