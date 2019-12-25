Иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной

Утром в четверг, 1 июля, в соцсетях были опубликованы кадры, которыми поделились очевидцы: легковой автомобиль BMW без номеров пробил ограждение и вылетел к воде на Октябрьской набережной.
На Октябрьской набережной около Ж/Д моста легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор. Вид из кабины локомотива.
сообщил свидетель
В комментариях горожане предположили, что странная авария случилась из-за невнимательности водителя, который сидел в телефоне. Однако достоверной информации об обстоятельствах ДТП пока нет. Также петербуржцы отметили, что сработала подушка безопасности, а внутри никого уже нет.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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