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Иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной
Сегодня, 9:51
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной

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Как это произошло, пока остается загадкой.

Утром в четверг, 1 июля, в соцсетях были опубликованы кадры, которыми поделились очевидцы: легковой автомобиль BMW без номеров пробил ограждение и вылетел к воде на Октябрьской набережной.

На Октябрьской набережной около Ж/Д моста легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор. Вид из кабины локомотива. 

сообщил свидетель

В комментариях горожане предположили, что странная авария случилась из-за невнимательности водителя, который сидел в телефоне. Однако достоверной информации об обстоятельствах ДТП пока нет. Также петербуржцы отметили, что сработала подушка безопасности, а внутри никого уже нет. 

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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