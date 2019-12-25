Новые способы оплаты парковки станут доступны петербуржцам с 1 июля

При оплате новыми способами будет взиматься небольшая комиссия.

С 1 июля автомобилистам Петербурга могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ об оплате парковки с помощью банкоматов и мобильного приложения. В комитете составили инструкции, как это сделать.

При оплате через приложение Сбера комиссия составит 1% от суммы платежа, при оплате картой через банкомат – 1,2%, наличными через банкомат – 3%. У банка ПСКБ комиссия при оплате через банкомат составляет 2%. Чтобы оплатить парковку без комиссии можно воспользоваться мобильным приложением "Парковки Санкт-Петербурга", официальным сайтом парковочного пространства, паркоматом или отправить СМС-сообщение на номер "2722".

До конца 2021 года платная парковка появится еще на 71 улице. В будущем число банков-партнеров будет больше.

Фото: Piter.TV, Telegram / Начальник транспортного цеха