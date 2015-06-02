Что произошло в Петербурге 19 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 19 октября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 19 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

С ноября в Петербурге вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Горожанам нужно будет предъявлять коды о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании или же справку о наличии медицинского отвода от прививки. С 15 ноября QR-коды придется предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, музеях, кинотеатрах, на выставках, концертах и в ЗАГСах. С 1 декабря ограничение начнет действовать также в точках общепита, магазинах, ТЦ, отелях.

Петербург и Ленобласть накрыл первый осенний снег.

Побелевшие дороги и поля на севере города и в некоторых районах области люди увидели утром. Автомобилистов предупредили о возможной гололедице.

Кстати, грядущей ночью в Петербурге ожидаются первые заморозки (до -2 градусов).

Родители сообщили о массовом отравлении детей в гимназии №85.

Об этом петербуржцы рассказали изданию "Фонтанка". Подозрения на отравление появились после понедельника: родители заметили у детей слабость и рвоту, некоторым пришлось вызывать скорую помощь. Известно, что плохому самочувствию у детей предшествовал обед из пюре и печени в школьной столовой. Школу обслуживает "Фирма Флоридан", на месте уже работает Роспотребнадзор.

В петербургском ТК "Сенная" на улице Ефимова загорелся табачный магазин.

В третьем часу дня в "Табаконе" вспыхнула обстановка на 2 квадратных метрах, причины возгорания неизвестны. Из-за пожара из ТК эвакуировали 250 человек, никто не пострадал. Пожарные справились с огнем за полчаса.

Во Владимирском округе проводят раскопки исторического мощения.

Местные активисты обнаружили историческое мощение при благоустройстве двора на пересечении Остропольского переулка и улицы Печатника Григорьева. Петербуржцы полагают, что мощение относится к дореволюционному периоду. Теперь к раскопкам присоединились специалисты ВООПИиК и сотрудники муниципалитета.

С 2022 года в Петербурге могут увеличиться взносы на капремонт.

Такое решение обсуждают в Смольном, окончательный результат озвучат 1 декабря. Сегодня петербуржцы перечисляют в Фонд капитального ремонта от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от вида жилья. При такой плате минимальный размер сборов оценивается в 16 млрд рублей.

В ночь с 21 на 22 октября состоится последний сезон "Поющих мостов".

Дворцовый мост разведут под трек-лист, посвященный 11 регионам Северо-Запада, входящих в проект "Серебряное ожерелье России". Зрители услышат отрывок из оперы "Борис Годунов", балета "Сампо", "Гимн великому городу". На пролете моста появится лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям "ожерелья".

Коллаж: Piter.TV

Видео: Instagram / olgamelnikovs, lis188651

Фото: Telegram / Владимирский LIVE