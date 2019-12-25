В петербургском ТК "Сенная" загорелся табачный магазин "Табакон"

В результате инцидента эвакуировали 250 человек, пострадавших нет.

В петербургском торговом комплексе "Сенная" загорелся табачный магазин "Табакон". Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В 14:18 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Ефимова, дом №3. Выяснилось, что в магазине горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В результате инцидента эвакуировали 250 человек, пострадавших нет. В 14:48 пожар ликвидировали. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Ранее мы писали, что двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире на Пролетарской улице.

Фото: Piter.TV