Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире на Пролетарской улице

Из соседних квартир эвакуировали 12 человек.

В ночь на 18 октября в Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в 03:28. В 2-комнатной квартире 4-этажного дома на Пролетарской улице воспламенилась комната площадью 15 квадратных метров. В 04:16 пожар был ликвидирован.

Из горящей квартиры эвакуировали двух мужчин и женщину. Спасти их не удалось: прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть.

Еще 12 человек эвакуировали из соседних квартир. Обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели.

Ранее в трехкомнатной квартире на Пражской вспыхнул пожар.

Фото: Piter.TV