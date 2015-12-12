В трехкомнатной квартире на Пражской вспыхнул пожар

По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье вечером, 17 октября, во Фрунзенском районе Петербурга на балконе трехкомнатной квартиры вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, огонь охватил балкон квартиры на Пражской улице, 7, корпус 1. На месте происшествия загорелся мусор, площадь возгорания составила 1,5 квадрата. В 17:38 пожар был локализован.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На борьбу с огнем отправили две единицы спец. техники и 10 пожарных.

Ранее на развязке КАД с Пулковским шоссе восстановили движение.

Фото: Piter.tv

