В трехкомнатной квартире на Пражской вспыхнул пожар

В воскресенье вечером, 17 октября, во Фрунзенском районе Петербурга на балконе трехкомнатной квартиры вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.
По данным ведомства, огонь охватил балкон квартиры на Пражской улице, 7, корпус 1. На месте происшествия загорелся мусор, площадь возгорания составила 1,5 квадрата. В 17:38 пожар был локализован.
По предварительным данным, никто не пострадал.
На борьбу с огнем отправили две единицы спец. техники и 10 пожарных.
Ранее на развязке КАД с Пулковским шоссе восстановили движение.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все