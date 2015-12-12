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В трехкомнатной квартире на Пражской вспыхнул пожар
Сегодня, 18:30
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В трехкомнатной квартире на Пражской вспыхнул пожар

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По предварительным данным, никто не пострадал. 

В воскресенье вечером, 17 октября, во Фрунзенском районе Петербурга на балконе трехкомнатной квартиры вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, огонь охватил балкон квартиры на Пражской улице, 7, корпус 1. На месте происшествия загорелся мусор, площадь возгорания составила 1,5 квадрата. В 17:38 пожар был локализован. 

По предварительным данным, никто не пострадал. 

На борьбу с огнем отправили две единицы спец. техники и 10 пожарных.

Ранее на развязке КАД с Пулковским шоссе восстановили движение.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: мусор, пражская пожар, трехкмонатая квартира пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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