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На развязке КАД с Пулковским шоссе восстановили движение
Сегодня, 17:30
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На развязке КАД с Пулковским шоссе восстановили движение

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Проезд осуществляется по одной полосе в штатном режиме.

В воскресенье, 17 октября, на 67-м км КАД в сторону Петербурга восстановили движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Так, с 14:30 восстановлено движение на съезде с внешнего кольца. Проезд осуществляется по одной полосе в штатном режиме.

Напомним, что сегодня движение по съезду временно перекрыли, потому что фура уронила контейнер. Для поднятия груза вызывали специалистов, в работах по устранению ДТП задействовали спецтехнику. 

Ранее после драки на Среднегаванском проспекте правоохранители обнаружили у подростков ножи, газовый баллон и биту.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, контейнер, пулковское шоссе, фура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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