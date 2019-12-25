На развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыли движение в связи с ДТП

Грузовой автомобиль уронил контейнер массой 24 тонны.

Сегодня, 17 октября, на 67-м километре КАД (А-118) в сторону Санкт-Петербурга фура уронила контейнер. В связи с чем движение по съезду временно перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Для поднятия груза вызвали специалистов, в работах по устранению ДТП задействуют спецтехнику. В ведомстве водителей попросили при планировании маршрутов учитывать информацию о временном перекрытии движения на развязке КАД с Пулковским шоссе.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе пьяный водитель "Мерседеса" сбил 82-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv