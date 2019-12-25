На развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыли движение в связи с ДТП

Сегодня, 17 октября, на 67-м километре КАД (А-118) в сторону Санкт-Петербурга фура уронила контейнер. В связи с чем движение по съезду временно перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
Для поднятия груза вызвали специалистов, в работах по устранению ДТП задействуют спецтехнику. В ведомстве водителей попросили при планировании маршрутов учитывать информацию о временном перекрытии движения на развязке КАД с Пулковским шоссе.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе пьяный водитель "Мерседеса" сбил 82-летнюю женщину.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.