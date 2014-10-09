В Петергофе пьяный водитель "Мерседеса" сбил 82-летнюю женщину

От полученных травм пенсионерка погибла.

Накануне, 16 октября, под колесами "Мерседеса" оказалась жительница Петергофа. Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Смертельное ДТП произошло на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади. Пьяный водитель элитной иномарки сбил на пешеходном переходе 82-летнюю бабушку.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv