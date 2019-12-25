На КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца

До приезда кареты скорой помощи пострадавший не дожил.

В ночь на субботу, 16 октября, около 01:00 ночи на КАД в Петербурге автомобиль сбил 54-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Дорожное происшествие случилось на 62-м километре внешнего кольца по направлению движения от Московского шоссе в сторону Софийской улицы. По данным правоохранительных органов, 23-летний водитель "Вольво" сбил 54-летнего мужчину. Сообщается, что мужчина переходил дорогу. До приезда кареты скорой помощи пострадавший не дожил.

Ранее на Муринской дороге в лобовом столкновении пострадал человек.

Фото: Piter.tv

