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На КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца
Сегодня, 16:03
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На КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца

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До приезда кареты скорой помощи пострадавший не дожил. 

В ночь на субботу, 16 октября, около 01:00 ночи на КАД в Петербурге автомобиль сбил 54-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Дорожное происшествие случилось на 62-м километре внешнего кольца по направлению движения от Московского шоссе в сторону Софийской улицы. По данным правоохранительных органов, 23-летний водитель "Вольво" сбил 54-летнего мужчину. Сообщается, что мужчина переходил дорогу. До приезда кареты скорой помощи пострадавший не дожил. 

Ранее на Муринской дороге в лобовом столкновении пострадал человек.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: дтп кад, кад авария, пострадавший погиб
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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