На КАД машина врезалась в ограждение и перекрыла полосу

Водитель и пассажиры авто отделались ушибами и отказались от помощи.

В воскресенье, 12 сентября, На КАД легковой автомобиль врезался в ограждение на съезде с внешнего кольца на Софийскую улицу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В результате машину повело в разные стороны. По словам автора публикации, водитель и пассажиры авто отделались ушибами и отказались от помощи. Машина сильно помялась.

Ранее на Парашютной улице Chevrolet потерял колесо.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб