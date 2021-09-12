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На КАД машина врезалась в ограждение и перекрыла полосу

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Водитель и пассажиры авто отделались ушибами и отказались от помощи.

В воскресенье, 12 сентября, На КАД легковой автомобиль врезался в ограждение на съезде с внешнего кольца на Софийскую улицу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В результате машину повело в разные стороны. По словам автора публикации, водитель и пассажиры авто отделались ушибами и отказались от помощи. Машина сильно помялась. 

Ранее на Парашютной улице Chevrolet потерял колесо.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, кад авария, софийская авария
Категории: Новости СПб, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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