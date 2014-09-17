  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парашютной улице Chevrolet потерял колесо
Сегодня, 17:41
144
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Парашютной улице Chevrolet потерял колесо

0 0

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 12 сентября, в Приморском районе Петербурга автомобиль Chevrolet остался без колеса. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожный инцидент произошел на Парашютной улице, у Мартыновского сквера. Судя по фотографии, красный автомобиль остался без правого заднего колеса. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на улице Есенина автомобиль с "депутатскими" номерами остановился на тротуаре.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: дтп парашютная улица, машина без колеса
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии