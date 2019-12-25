На улице Есенина автомобиль с "депутатскими" номерами остановился на тротуаре

Иномарка закреплена за депутатом ЗакСа шестого созыва Михаилом Погореловым.

Петербуржцы заметили на тротуаре Выборгского района автомобиль, принадлежащий депутату. Иномарка стояла напротив входа в администрацию МО Сосновское. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" 12 сентября.

Очевидец отмечает, что вокруг было много места, где можно припарковаться, не нарушая принятые правила. Однако водитель выбрал самое удобное место и забыл про административную ответственность.

По информации "Делового Петербурга", автомобиль закреплен за Михаилом Погореловым, который является депутатом ЗакСа шестого созыва. Известно, что приемная представителя "Единой России" находится как раз на улице Есенина в доме № 7.

Политик отметил, что он уже месяц находится в отпуске и к ситуации не причастен. По его мнению, водитель прибыл в администрацию по своим делам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что студентам СПбГУ предложили заработать на вбросах бюллетеней на выборах в Петербурге.

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