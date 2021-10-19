На "Поющих мостах" прозвучит музыка Серебряного ожерелья

Это будет последний сезон "Поющих мостов" в этом году

Ночью с 21 на 22 октября в Петербурге завершится шестой сезон шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под трек-лист, посвященный 11 регионам Северо-Запада, входящих в проект "Серебряное ожерелье России". Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

На пролете Дворцового моста появится лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям "Серебряного ожерелья. В этот момент рители услышат отрывок из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, адажио из балета "Сампо" Гельнера Синисало, "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра и другие композиции.

В начале сентября в Петербурге был завершен капитальный ремонт правого берега набережной канала Грибоедова протяженностью 280 метров.

Фото: Piter.tv