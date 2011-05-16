В Петербурге завершен капитальный ремонт правого берега набережной канала Грибоедова протяженностью 280 метров

Гранитные плиты облицовки возрастом более 200 лет были отреставрированы и заложены обратно на свое историческое место.

В Петербурге завершилась капитальная реставрация правого берега набережной канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста, продолжавшаяся почти два года. Протяженность отреставрированного участка составляет 280 метров.

Основной фронт работ – замена кладки из естественных камней неправильной формы на более устойчивую – железобетонную. Стоит отметить, что все исторические материалы, которые разобрали во время проведения реконструкции, были отреставрированы и возвращены обратно.

Весь тот гранит, который был – сохранен. Все исторические камни полностью отреставрированы и установлены в то же самое положение, в котором они были. При разборке было сделано освидетельствование, была сделана картография по каждому камню. Андрей Кочин, директор СПБ ГБУ "МОСТОТРЕСТ"

Сейчас вид набережной довольно симпатичный: обратно заложена не "режущего" глаза цвета плитка и поставлено перильное ограждение, включающее 68 секций. Секции представляют собой гранитные тумбы и кованые узорчатые секции. Решетки ограждения наполовину обновили: они состоят из 33 исторических секций и 35 современных.

Как обещают жителям Петербурга, установленные железобетонные конструкции простоят еще минимум полвека.

"У железобетонных конструкций срок 50 лет" Михаил Клобертанц, генеральный директор АО "ПО Возрождение"

На капитальный ремонт объекта было выделено около 435 млн. рублей.

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Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv