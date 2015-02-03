Башня Городской Думы на Невском проспекте откроется для посещения с 9 сентября

В помещениях башни начнет свою работу выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени Петербург, а также местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

В следующий четверг, 9 сентября, жители и гости Петербурга смогут посетить одну из высотных доминант центра города – башню Городской Думы. Там откроется выставка, посвященная 30-летию возвращения исторического имени Санкт-Петербург и местам, которые связаны с именем композитора Петра Ильича Чайковского.

Летом здание передали Центру музыкальной культуры "Чайковский". К сентябрю там сделали ремонт и усилили безопасность на открытой смотровой площадке, чтобы дать доступ к посещению. Теперь башня также является одной из точек проведения юбилейного V фестиваля "Чайковский.spb.ru".

В комитете по культуре рассказали, что по велению Павла I итальянский архитектор Джакомо Феррари с 1799 по 1804 гг. возводит трехэтажное здание Ратгауза на месте гильдейского дома. Угол здания украшен необычной пятигранной по форме башней-ратушей. Позднее был надстроен деревянный павильон, в котором в середине XIX века размещался оптический телеграф. Именно этот павильон и балкон вокруг него теперь станут смотровой площадкой на высоте 47,5 метров, к которой ведут 233 ступени.

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Фото: Всемирный почтовый союз - Россия - почтовая открытка / Википедия; citywalls.ru