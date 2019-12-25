В Сунтарском улусе найдены артефакты XIV-XVI веков

Артефакты относятся к так называемой Кулунатахской археологической культуре.

Группа ученых из Института гуманитарных исследований РС(Я), которую возглавляют Александр Прокопьев и Денис Петров, нашли в Сунтарском улусе артефакты, которые могут относиться к XIV-XVI векам. Артефакты принадлежали предкам народа, который сегодня населяет Республику Саха (Якутия).

Найдены ископаемые были в Кокунском наслеге. В результате проведения раскопок обнаружены следы проживания человека 500-600-летней давности. Найдены многочисленные останки животных, берестяной посуды, керамической домашней утвари. По предварительной оценке, данные артефакты можно отнести к Кулунатахской археологической культуре.

Найденные предметы планируют отправить на лабораторные исследования в Новосибирск и Томск. Там их детально изучат и установят даты происхождения.

Фото: pixabay