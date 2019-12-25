Предстоящей ночью в Петербурге ожидаются первые заморозки

Температура воздуха днем составит +4…+6 градусов.

В среду, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем в городе пройдут осадки в виде дождя. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью в городе ожидаются первые заморозки. Столбики термометров в ночные часы опустятся до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер подует с юга, юго-востока умеренный местами с сильными порывами. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в Ленобласти 20 октября ожидается мокрый снег и гололедица.

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